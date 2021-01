El vaccí segueix sense data d’arribada i Benazet declara que “no hi ha dificultats insalvables”

Dispositiu per vacunar 400 persones al dia Un cotxe de bombers i d'ambulància davant l'hospital. Fernando Galindo

14/01/2021

Adrià Esteban Andorra la Vella

Les incerteses que envolten l’arribada del vaccí de Pfizer estan permetent al ministeri de Salut guanyar temps per preparar la campanya de vacunació. En aquest sentit, l’operatiu dissenyat per la cartera que encapçala Joan Martínez Benazet preveu vacunar “entre 300 i 400 persones al dia”. Concretament, el ministre va exposar que el dispositiu estarà format per deu equips de tres persones que tindran capacitat per administrar entre 30 i 40 dosis al dia. Així mateix, Benazet va assegurar que si el protocol ho requerís es podria arribar a ampliar a 15 equips. En el cas de la vacuna d’Oxford/Astrazeneca, de la qual han d’arribar 26.000 dosis per a 18.000 persones, va declarar que s’activaria un model semblant al dels stop labs.



Incògnites amb les vacunes

Paral·lelament, quant a l’arribada de les vacunes, el ministre va donar les mateixes explicacions que en la roda de premsa de dilluns passat. “Els tràmits s’han perllongat per la central de Pfizer dels Estats Units i estem pendents d’una resposta que no s’allargui gaire”, va manifestar Benazet, poc concís al respecte de les “traves administratives” que impossibiliten l’arribada de les 2.000 vacunes reservades per a Andorra i que romanen bloquejades a Madrid. “El contacte directe amb les empreses farmacèutiques és difícil. Per això s’ha buscat una estratègia conjunta amb la comunitat europea perquè no hi hagués cap ruptura d’estoc i les vacunes poguessin arribar de forma equilibrada a tots els països del món”, va exposar el titular de Salut, reiterant que el conveni signat permet el lliurament de vacunes a països tercers. “No tenim una dificultat contractual perquè ens les cedeixin a nosaltres. No hi ha dificultats insalvables”, va repetir. “No està sent un procés fàcil per a cap país. Hem arribat a un acord amb els països veïns, que demostren el bon veïnatge, i si no han arribat no és per manca de feina del Govern”, va defensar el ministre portaveu, Eric Jover.



Amb tot, Benazet va afirmar que des de la direcció de Pfizer es va adquirir el compromís d’enviar una remesa superior de dosis si prossegueix el retard de les vacunes. En qualsevol cas, va deixar clar que “no les transportaríem alhora perquè assumiríem un risc molt gran”, ja que va dir que “un problema amb la cadena del fred ens podria provocar problemes”. Per tot plegat, va concloure que fraccionarem l’entrega”.