Catalunya prorroga fins al 24 de gener el confinament municipal

La mesura impedeix la mobilitat cap al Principat durant una setmana més

La frontera buida La frontera hispanoandorrana buida per les restriccions a Catalunya

Actualitzada 14/01/2021 a les 10:38

Redacció Andorra la Vella

Les restriccions de mobilitat a Catalunya es prorroguen fins al 24 de gener ja que la Generalitat ha decidit mantenir una setmana més el confinament municipal vigent des del 7 al 17 de gener, segons avança la televisió catalana. La decisió s'ha adoptat en el marc de la reunió del Procicat que exposarà al migdia els detalls de les noves limitacions que s'aplicaran per reduir la propagació de la Covid-19 que creix constantment des de fa setmanes a Catalunya.



El tancament perimetral dels municipis va suposar el final de la lliure mobilitat entre Andorra i l'Alt Urgell perquè es va eliminar l'equiparació del país amb la comarça veïna i ha repercutit en el tancament de molts negocis turístics del Principat a l'espera de recuperar l'activitat quan puguin venir visitants catalans.



La consellera de Sanitat, Alba Vergés, va advertir dilluns que el ritme de creixement de contagis estava repercutint en un augment d'hospitalitzacions que està omplint les unitats de cures intensives amb més del 55% de la capacitat ocupada per pacients Covid. I va remarcar que molts centres estaven deixant de donar l'activitat sanitària programada ajornant-la per atendre els afectats pel SARS-CoV-2.

