Cartes entre joves i padrins

El comú promou una iniciativa per a que la gent gran no se senti sola i els adolescents es comuniquin d'una manera diferent

jove i padrina, participant a una activitat intergeneracional al 2019 Un jove i una padrina, participant a una activitat intergeneracional al 2019 Eduard Comellas/Comú de La Massana

Actualitzada 14/01/2021 a les 14:32

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha posat en marxa una iniciativa d'intercanvi de correspondència entre joves i padrins de la parròquia. L'objectiu és que molts padrins que viuen sols i no es relacionen amb ningú per prevenir el contagi puguin rebre el suport d'altres generacions i estiguin més entretinguts i amb un benestar emocional millor mentre que els joves també proven un mètode diferent del que més fan servir avui en dia, que és el de xarxes socials.



L'acció es durà a terme a través del Punt 400 i els padrins rebran la informació en els pròxims dies per tal de saber quants volen participar i poder explicar-los el funcionament.