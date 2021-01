Les racions, que es repartiran el proper 24 de gener a la plaça Carlemany, s'hauran de recollir en vehicle

Canillo celebrarà la vianda de Sant Antoni 'sobre rodes' Un instant de la vianda de Sant Antoni de l'any passat. Comú de Canillo

Actualitzada 14/01/2021 a les 16:40

Redacció Andorra la Vella

El comú de Canillo ha rebut el vistiplau del ministeri de Salut per celebrar la tradicional vianda de Sant Antoni, tot i que en un format adaptat, i similiar al que ja va anunciar Encamp. Els ciutadans podran recollir les racions a la plaça Carlemany, davant del comú, on s'hauran d'apropar amb el vehicle i rebran un recipient que proporcionarà l'organització. Serà el proper 24 de gener de 13 h a 15 h i per tal de rebre una ració caldrà adquirir un tiquet a la web del comú o a l'Oficina de Turisme abans del 23 de gener, o bé abans que s'esgotin les existències de 800 unitats. Cada persona només podrà comprar cinc tiquets i el preu serà de dos euros i mig. Les racions es poden comprar a partir de demà.