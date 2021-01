Avís de vent i febles nevades al nord del país per demà

Actualitzada 14/01/2021 a les 10:27

Després d'un dia amb protagonisme del sol☀️, inversions tèrmiques i temperatures️ màximes suaus, al vespre esperem l'arribada d'un front fred desgastat que aportarà una forta baixada de temperatures de cara a demà i febles precipitacions en forma de #neu ❄️al nord d'#Andorra pic.twitter.com/FdZsOJZ38q — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 14, 2021

El pas d'aquest front aportarà un augment de la velocitat del #vent de component nord⤵️ #avís_groc @pcandorra @BombersAndorra



Durant el dia de demà, les ràfegues poden arribar als 70 km/h als fons de vall i als 120 km/h als cims.



L'ambient ventós es mantindrà fins dissabte pic.twitter.com/ymJOlbKWkY — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 14, 2021

El servei de Meteorologia ha alertat que aquesta nit arribarà un front fred desgastat que aportarà una forta baixada de les temperatures de cara a demà, així com febles precipitacions de neu al nord del país. A més, el pas d'aquest front comportarà un augment de la velocitat del vent de component nord, i durant el dia de demà s'esperen ràfegues de vent que poden arribar als 70 quilòmetres per hora als fons de vall i als 120 per hora als cims. Aquest ambient de vent mantindrà fins dissabte.