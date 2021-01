Apapma recorre a la Batllia per tenir informació sobre infraccions de caça

L'Associació anuncia que abandona la Comissió de seguiment de caça i pesca perquè el Govern no li facilita els expedients

Actualitzada 14/01/2021 a les 16:55

Redacció Andorra la Vella

Apapma ha presentat avui dues demandes jurisdiccionals perquè el Govern no ha permès a l'associació "tenir accés i participar en dos expedients sancionadors contra diversos particulars, per diverses infraccions contra la Llei de caça", segons ha anunciat en un comunicat que signa el president de l'entitat, Carles Iriarte. El col·lectiu explica que l'executiu li denega la informació perquè considera que "Apapma no té qualitat de part interessada en aquests tipus d'expedients" i afirma que per aquest motiu abandona la Comissió de seguiment de caça i pesca en la qual participava com entitat col·laboradora en resposta al que qualifiquen com un criteri "excloent, injustificat i il·legal" de Govern i assenyalen que es plantegen continuar en altres comissions depenents de l'executiu.



L'associació remarca que existeixen dues sentències judicials, una del Tribunal Constitucional de 6 de novembre del 1996 i una altra del Tribunal Superior de Justícia de 15 de setembre del 2016, que reconeixen "la legitimació i qualitat de part interessada d'Apapma en el marc d'expedients administratius en defensa del medi ambient i la vida animal".