Vuit esmenes del PS a la Llei de serveis de confiança electrònica

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:15

Adrià Esteban Andorra la Vella

El PS va anunciar ahir que presentarà vuit esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei dels serveis de confiança electrònica. En aquest sentit, el conseller del PS, Joaquim Miró, va explicar que, dins de l'exposició de motius, proposen suprimir el paràgraf que fa referència al fet que la tecnologia blockchain suposi una oportunitat per fer transaccions electròniques sense intermediaris tradicionals, ja que al seu parer encara no hi ha una regulació establerta al Principat "i des del Consell General no veiem com podem incitar les transaccions financeres sense passar per les autoritzacions pertinents".



Així mateix, en la línia d’assegurar la protecció de les dades, el conseller del PS Roger Padreny va exposar que es complementarà la definició d’un document electrònic a partir de tres nous conceptes: la identificació electrònica d’una persona física o jurídica, el sistema de tecnologia de registre distribuït i els nodes qualificats dins d’un sistema de tecnologia de registre distribuït.