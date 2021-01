Una nova defunció i vuit hospitalitzacions més pel virus

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:20

Redacció Andorra la Vella

La Covid-19 va provocar ahir una nova víctima mortal amb el traspàs d’una dona que estava ingressada des de fa uns dies a l’Hospital Nostra Señora de Meritxell i que no provenia de cap residència geriàtrica, segons va informar ahir el Govern. Aquesta defunció eleva a 87 la xifra d’òbits des de l'inici de la pandèmia, amb 34 morts corresponents a la segona onada al país.



Paral·lelament, la pressió sanitària va augmentar ahir notablement amb vuit nous ingressos a l’hospital, que compta amb un total de 31 pacients afectats pel virus. El nombre de persones s'incrementa a l’UCI amb un nou hospitalitzat, de manera que la unitat suma sis contagiats, dels quals tres necessiten ventilació mecànica. En aquest sentit, la majoria d'ingressos es van produir a planta amb set malalts més que s'afegeixen als 18 que hi havia dilluns a la tarda. Concretament, Salut va especificar que entre els 25 afectats de planta hi ha tres usuaris de Salita i sis de la clínica Sant Vicenç d’Enclar, afectats pels brots que s’han produït en ambdós centres. Pel que fa a la situació a la planta Covid del Cedre, es va registrar un ingrés més, provinent de Sant Vincenç d’Enclar, respecte als 22 pacients que ja hi havia. L'actualització sanitària situa el total de contagiats en 8.745 persones amb 63 positius notificats respecte ahir. El total de casos actius són 692, mentre que les recuperacions ascendeixen a 7.966 amb les 36 altes registrades en l'últim balanç.



Igualment, l'impacte de la pandèmia als centres educatius segueix a l’alça amb una classe tancada i set grups educatius amb part dels escolars en aïllament domiciliari per contagis de coronavirus. A més, sis aules més estan en vigilància passiva i poden continuar l’ensenyament presencial.