Nous paquets per atraure el turisme sanitari

Gallardo afirma que la implantació del sector suposarà un pols d’inversió estrangera al país

Actualitzada 13/01/2021 a les 05:47

Actua Empresa, juntament amb el Govern, ha creat l’Andorra Health Destination (AHD), un projecte que engloba un total de tretze empreses del país relacionades amb el sector del benestar personal, i que pretén donar impuls a diversificar l’oferta turística al país amb la implementació del turisme de salut. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la ministra de Turisme, Verònica Canals, la directora d’Actua, Judit Hidalgo, i el president de la junta de l’AHD, Joan Muro, van presentar la iniciativa a l’espai d’Innovació d’Actua Empresa, a Caldea.

Gallardo va explicar que es tracta d’un projecte publicoprivat que té com a principal objectiu potenciar un dels sectors prioritaris dins de la diversificació econòmica del país. “Neix amb l’objectiu de treballar amb l’oferta de salut a Andorra per dissenyar un producte de turisme en la línia de la creixent demanda mundial del sector de la salut”, va dir. El projecte engloba tots els àmbits del benestar personal, des de tractaments de bellesa, spa o esports, fins a rehabilitacions, nutrició o psicologia, entre altres modalitats.



El ministre i president d’Actua Empresa va posar en relleu que la iniciativa també ha de servir com a canal d’inversió estrangera a Andorra. D’aquesta manera, va emfatitzar que malgrat que la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 i les limitacions de mobilitat “han frenat l’interès de certes empreses per venir al país”, si és cert que també “hem detectat un augment per part de certs inversors per instal·lar-se a Andorra arran de la gestió de la crisi sanitària durant els primers mesos”.



Per la seva banda, Canals va manifestar que aquest sector consolida Andorra com una destinació turística i va recordar que el 34% dels visitants que van arribar al país durant el 2019, més de 2,7 milions, ho van fer per gaudir de les ofertes saludables de les quals disposa el Principat, com per exemple Caldea. I va posar en relleu la importància que ha cobrat durant la pandèmia “l’equilibri entre economia i salut”. “La salut és cada vegada més important en l’elecció d’una destinació per part de tots els turistes que volen recuperar la mobilitat que hem perdut i que encara no tenim”, va incidir.



El projecte es va iniciar el març del 2019, quan es va celebrar una primera reunió amb les empreses i, fins al moment, la inversió pública ronda els 200.000 euros. A partir de llavors, es van formar i es va fer una diagnosi dels centres, per a després crear la marca amb una associació, que serà l’encarregada de fer una promoció conjunta dels serveis. D’aquesta manera, el projecte disposa d’una central conjunta de reserves amb diversos paquets de benestar. A més a més, gràcies a les sinergies entre les empreses, s’han pogut crear productes nous que fins al moment no existien al Principat.