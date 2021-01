Multa de 30.000 euros per posar a la venda cotxes d'exposició

El concessionari no va pagar cap dret de duana al declarar que els vehicles marxarien en tres mesos

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TS) ha declarat ajustada a dret la sanció de 30.836 euros que la Comissió Tècnica Tributària va imposar a una empresa que volia posar a la venda tres vehicles que havia importat a Andorra per ser exposats durant tres mesos abans de retornar-los al seu país d’origen. Els fets es remunten al 2017 quan en el moment d’importar els tres vehicles el concessionari va presentar tres declaracions a la duana assegurant que els automòbils no es posarien a la venda. Per aquest motiu la quota a pagar pels drets de duana va