La Covid ha provocat més 500 baixes per accident laboral entre els professionals del SAAS

Actualitzada 13/01/2021 a les 19:58

Redacció Andorra la Vella

Joan Martínez Benazet ha deixat clar que la retribució extaordinària per als professionals del SAAS de 500.000 euros que hi ha prevista en una partida pressupostària, i que originalment està pensada per a la negociació del conveni col·lectiu amb la plantilla de la parapública, es farà "de manera lineal" entre tots els empleats. Ho ha detallat en una resposta escrita a la consellera del grup parlamentari de terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, sobre l'elaboració del conveni col·lectiu del SAAS, en la qual també ha explicat que des del passat març es van produir més de 500 baixes per accident laboral entre els professionals de la parapública, causades principalment per la Covid.



En relació al conveni col·lectiu, ha explicat que aquestes baixes han condicionat les reunions dels quatre grups de treball que es van formar, tots ells integrats per representants de les dues parts. En aquests moments, segons el ministre de Salut, el Comitè d'Empresa i la direcció del SAAS han reiniciat el procés de negociació del conveni col·lectiu i s'han reprès els grups de treball que negociaran els apartats del conveni.

