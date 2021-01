La Creu Roja supera el mig miler d'usuaris a la Botiga Solidària

Actualitzada 13/01/2021 a les 05:52

NOMÉS UN POSITIU A LES ESCOLES AHIR.

La Creu Roja només va detectar un positiu ahir en el cribratge que estan duent a terme als alumnes majors de 12 anys, un 0,12%. L’entitat ha destinat 26 persones al cribratge escolar, i actualment tenen la capacitat de fer 8.000 proves a la setmana. Dilluns va arrencar la segona fase del cribratge escolar després que abans de Nadal es fessin tests als alumnes majors de 16 anys i als seus docents. En aquesta fase, es crivellaran 7.919 membres de la comunitat educativa, que corresponen a alumnes i docents de secundària dels sistemes andorrà i espanyol i a la totalitat del Lycée Comte de Foix.

Ja fa mesos que la Creu Roja Andorrana va habilitar la Botiga Solidària. Un dispositiu que va néixer amb la idea de ser temporal, però que a hores d’ara és imprescindible. Segons la darrera actualització de l’entitat, ja s’ha superat el més de mig miler d’usuaris. Així ho indicava el director de l’ONG, Jordi Fernández, que destacava que “malauradament la botiga està funcionant molt bé, i dic malauradament perquè tant de bo no fos tan necessària, actualment tenim 508 persones”. Tanmateix destacava que “entre Càritas, el ministeri i la Creu Roja estem tots sumant perquè la situació és complicada, mig miler de persones venen a demanar ajuda, i no és que ningú faci res malament, són els efectes del tancament i de les restriccions de França i Espanya”.La pandèmia va obligar la Creu Roja a créixer per adaptar-se a les necessitats de la població. Així doncs, van passar de tenir 25 empleats abans de la pandèmia a ser 68 ara. “Els recursos exclusius per a l’stop lab són 38 treballadors, però en l’estructura pròpia hem incorporat cinc persones noves i això implica un increment del 20% de la plantilla”, destacava Fernández. D’altra banda, estan donant suport a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar, hi han destinat quatre efectius amb perfil sociosanitari per cobrir les baixes que s’han produït entre els professionals del centre.L'associació Inner Wheel Andorra, formada exclusivament per les dones dels membres del Rotary Club, va fer ahir una donació de vuit caixes amb productes d’alimentació destinades a la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. L'entitat organitza cada any un mercat els ingressos del qual es dediquen a diferents causes, però aquest any no ho han pogut celebrar per la pandèmia i s'ha buscat una alternativa per recaptar fons a través de l’elaboració de mascaretes. Els diners obtinguts s’han destinat a la compra d'alguns dels productes que la Creu Roja els va comunicar que feien més falta.El mes que ve faran una nova compra de productes, d’acord amb les prioritats que indiqui la Creu Roja. Inner Wheel Andorra compta amb 34 sòcies i arreu del món té 100.000 membres.