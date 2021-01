La capital posa a la venda els plats de l'escudella de Sant Antoni

Tot i la suspensió de la tradició popular per la pandèmia, es pot adquirir el recipient commemoratiu a partir de demà

Actualitzada 13/01/2021 a les 10:45

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella va optar per suspendre la tradicional escudella de Sant Antoni d'enguany a causa de la pandèmia, igual que moltes altres corporacioons. Amb tot, la Confraria d'escudellaires de la capital i el comú han decidit posar a la venda igualment el plat commemoratiu, pensant principalment en aquells ciutadans que any rere any col·leccionen els plats d'aquesta diada.



Aquest any, el recipient de fang es dedica a l'Esbart dansaire, que celebra el 40è aniversari de la seva fundació. Es pot adquirir a partir de demà a la Llacuna (de 8 h a 17 h) a un preu de set euros i hi ha 400 unitats a la venda.