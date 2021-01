Els grups que han tingut una variació positiva han estat transports i begudes alcohòliques i tabac

Actualitzada 13/01/2021 a les 19:41

Redacció Andorra la Vella

L'Índex de Preus General de Preus al Consum (IPC) del 2020 s'ha situat en el -0.2%, segons ha informat avui el ministre portaveu, Eric Jover. Els grups que han tingut una variació positiva en la taxa anual de l'IPC han estat el de transports, amb un creixement de tres dècimes per l'augment en el preu dels carburants i lubricants, i el grup d'alcohol i tabac, amb un creixement de dues dècimes per l'increment en el preu en les begudes alcohòliques. Els grups amb una variació negativa en comparació amb el novembre han estat "Alimentació i begudes no alcohòliques" amb una disminució de set dècimes per una davallada en el preu dels productes frescos, "Vestit i calçat" amb una disminució de sis dècimes per l'inici de les rebaixes, i "Hosteleria i restauració" amb una variació negativa de quatre dècimes a conseqüència d'un menor creixement en el preu dels menús respecte al mateix mes de l'any anterior.



La variació de l'IPC a Andorra es similar a la dels països veïns, ja que a Espanya ha estat del -0,5% i a França del 0%. L'evolució dels preus de l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) a la Unió Europea s'ha situat en -0,3% el desembre del 2020.