L'esquí escolar començarà dilluns

Els infants hauran de dur la mascareta posada en el transport i durant tota la jornada

L'esquí alpí escolar s'iniciarà el dilluns que ve, 18 de gener, segons ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Jover ha especificat que els ministeris de Salut i d'Educació han treballat conjuntament en els protocols per a garantir la seguretat d'aquesta activitat i que serà obligatori l'ús de la mascareta durant tota la jornada, així com en el transport. El ministre ha detallat que, a diferència de l'esquí de fons que va començar dilluns al camp de la Rabassa, l’inici de l'alpí s’ha posposat uns dies per adaptar l’organització a l’obertura progressiva dels diferents sectors de les estacions i que s'han hagut de reubicar aquelles escoles que ho practicaven als sectors d’Arinsal, El Forn, i Pas de la Casa arran del tancament d'aquests.



L'esquí escolar es manté així amb la introducció de les mesures de prevenció i protecció contra la Covid, però s'anul·len els campionats nacionals que es convertiran en sessions normals d'esquí escolar i permetrà gaudir d'aquesta activitat fins al 26 de març. Les estacions també han ampliat els espais per garantir la distància de seguretat entre taules a l'hora de dinar dels infants i, segons ha explicat Jover, es faran dos torns i es respectaran les bombolles de convivència establertes en els menjadors escolars.

