El PS reclama participar en les reunions sobre els Serradells i el telefèric de Carroi

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:13

Els consellers socialdemòcrates d'Andorra la Vella van demanar al comú poder participar en les reunions que es facin sobre la reconstrucció dels Serradells i sobre el telefèric del pic de Carroi. Els integrants de l’oposició van lamentar haver-se assabentat per part de la premsa de novetats com que la Batllia hagi autoritzat iniciar la reforma del complex esportiu. El conseller Sergi González va reclamar una relació "més fluïda i transparent" amb la majoria comunal perquè va assegurar que seria "millor per a tots" i que la voluntat és fer propostes positives. A més, González va destacar que Marsol es va comprometre a convocar l'oposició a una reunió per parlar sobre el telefèric del pic de Carroi i que no van estar citats a cap trobada. Per aquest motiu, va lamentar haver-se assabentat també per la premsa que el punt de sortida del telefèric seria l'aparcament dels Pouets.