El TC rebutja apartar la batlle Alís de la fallida d'Assegurances Generals

Actualitzada 13/01/2021 a les 10:08

La causa per la fallida d'Assegurances Generals continuarà endavant després que el Tribunal Constitucional hagi decidit desestimar el recurs d'empara on demanaven apartar del procediment a la batlle Nàdia Alís tal com sol·licitaven els propietaris de la societat. La recusació es basava en l'argument de falta d'imparcialitat de la batlle perquè havia treballat amb l'anterior advocat defensor dels titulars d'Assegurances Generals i de Carlemany SA, les dues societats de les que havia decretat la fallida.El rebuig de la recusació d'Alís suposa aixecar la suspensió de la causa de fallida que havia quedat interrompuda a petició dels demandants que sol·licitaven que el procés s'havia de retrocedir a les actuacions anteriors a la decisió de la batlle perquè s'havia d'haver abstigunt en el procediment.

La causa d'Assegurances Generals es remunta al 14 d’agost del 2019 quan l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va decidir intervenir la companyia "a causa d’un govern corporatiu deficient". L'administrador judicial designat va demanar la fallida el 17 d'octubre i la batlle Alís va dictar un aute el 26 de novembre del 2011 per decretar la cessació de pagaments i la fallida de la societat Assegurances Generals, SA, així com de la societat Carlemany, SA.