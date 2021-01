El PS demana per la obligació de tenir un 25% de la plantilla sense ERTO

Els socialdemòcrates exigeixen saber l'estratègia de vacunació de la Covid

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui dues preguntes orals urgents que Govern haurà de respondre a la sessió del Consell General de demà a la tarda. La primera fa referència a una disposició dels ERTO de la darrera Llei de mesures urgents per lluitar contra la pandèmia, concretament la que regula que les empreses que tinguin més de 10 treballadors han de tenir un mínim d'un 25% de la plantilla que no estigui afectat per una suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral. La consellera socialdemòcrata, Judith Salazar, demana si el Govern té una previsió de canviar aquest apartat nou "per adaptar-nos a una realitat diferent de la que es preveia en el moment en el qual vam dissenyar aquesta Llei". En aquest sentit, Salazar recorda que "ens enfrontem a l'obertura de les estacions d'esquí en un context de restricció de la mobilitat dels països veïns, que impedeix als seus ciutadans venir a esquiar a Andorra", i afegeix que el sector hoteler no pot oferir consum intern com una solució viable, com tampoc mantenir un mínim de la plantilla i els negocis oberts.



D'altra banda, Susanna Vela ha preguntat pel calendari de vacunació i ha exigit saber quina és l'estratègia de l'executiu. "La ciutadania té dret a conèixer i tenir clar quin és el calendari de vacunació", han exoposat des de la formació. Vela ha indicat que la voluntat és que "el Govern ens concreti i especifiqui quina és la seva estratègia, on la podem consultar, si la tenen o no, i parlar del que ha aparegut aquests dies a la premsa amb la gestió del subministrament de les vacunes". A més, des del PS volen conèixer el procés per l'arribada de les vacunes i els problemes que s'hi han trobat. Finalment, Vela ha lamentat que els consellers i conselleres s'hagin d'assabentar de les gestions i els problemes a través dels mitjans de comunicació.

