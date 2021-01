El Constitucional tanca els recursos pel servei de bicis elèctriques

L'Alt Tribunal rebutja la demanda d'Etna contra l'adjudicació del concurs a Cicland

13/01/2021

Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recus de súplica presentat per Etna Serveis SLU per l'adjudicació de les bicicletes elèctriques a Cicland. El BOPA publica avui la decisió dels magistrats de confirmar la no admissió a tràmit del recurs d'empara que l'empresa va fer l'octubre passat contra la sentència de la sala administrativa del Superior que ratificava l'adjudicació del servei de bicis de lloguer a la societat Montre, titular de Cicland. La resolució del TS del 24 de setembre de l'any passat va anul·lar el veredicte del Tribunal de Batlles que atenia els arguments d'Etna on afirmava que l’oferta de l’adjudicatari no complia amb dos dels requisits exigits en el plec de bases. En concret afirmaven que l'adjudicatària havia comès irregularitats com ara que havia canviat els proveïdors de les bicis i el sistema de gestió per un de més econòmic



El Superior va ratificar l'adjudicació que el Govern havia fet l'octubre del 2017 del servei públic de bicicleta compartida i Etna va portar el cas al TC per una presumpta vulneració del dret de jurisdicció en estimar que la decisió no estava fonamentada amb un raonament jurídic. L'Alt Tribunal rebutja els arguments d'Etna recordant que no és una tercera instància judicial i que la sentència de la sala administrativa està fonamentada en el que fixa la Llei de contractació pública. I especifica que lel Superior va considerar "que la creació del servei de bicicleta elèctrica compartida era el nucli central del contracte d’adjudicació i que els mitjans d’explotació eren prestacions accessòries" motiu pel qual la decisió es basa en "la interpretació d'una disposició legal que no pot considerar-se ni incoherent, ni absurda".