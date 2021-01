Desestimada la revisió del cas de la dona que va matar el marit

El TC rebutja el recurs de la condemnada a 20 anys

13/01/2021

Andorra la Vella

El procediment que va acabar amb la condemna de Montserrat Gimeno a 20 anys de presó per assassinar el marit l'agost del 2010 a un pis de Fiter i Rossell no es reobrirà. És la resposta definitiva del Tribunal Constitucional al recurs de súplica presentant per la dona contra la decisió anterior dels magistrats que rebutjaven admetre a tràmit el recurs d'empara on sol·licitava la revisió del judici l'octubre passat, segons publica el BOPA.



Gimeno va recòrrer a l'Alt Tribunal perquè assegurava que ella no va ser l'autora de l'assassinat i argumentava que s'ha de reobrir la causa perquè no es va respectar el dret a la presumpció d’innocència, en no "valorar de manera suficient totes les proves, perquè s’ha estat negligent en la pràctica d’aquestes proves, perquè no s’han ponderat suficientment les circumstàncies de l’acusada i, perquè la sentència s’ha estructurat exclusivament entorn de la presumpció de culpabilita". La condemnada al·legava al recurs que "la negativa d’obrir el judici de revisió significa que no es poden sol·licitar proves noves davant el Tribunal de Corts, de manera que se la situa en indefensió, ja que no pot provar que ella no va ser l’autora de l’assassinat", recull el TC en l'exposat per rebutjar la petició. I especifica que perquè es revisi una causa cal aportar proves noves i no aquest element no es dona en aquest recurs.