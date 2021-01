De rècord mundial

El youtuber resident TheGrefg va fregar els 2,5 milions d’espectadors simultanis a Twitch en la presentació de la seva skin.

El youtuber resident a Andorra David Cánovas, més conegut com TheGrefg, va esmicolar dilluns un rècord mundial a la plataforma d’streaming Twitch. El murcià va assolir una audiència de gairebé 2,5 milions d’espectadors simultanis (concretament van ser 2.468.668) en un directe fet dilluns al vespre, en el qual va doblar l’anterior rècord, i també va superar la seva pròpia marca de gairebé 640.000 espectadors simultanis d’un directe fet per un streamer.



El motiu del seu rècord va ser la presentació del seu personatge, popularment anomenat skin, del joc Fortnite. El murcià, de 23 anys, va generar molta expectació ja que va anunciar que tindria un personatge fa un any i fins dilluns no el va mostrar. El seu personatge estarà disponible a la botiga de Fortnite el 16 de gener amb el codi TheGrefg i s’inclou dins de la sèrie d’ídols de Fortnite. El seu rècord ha tingut ressò a nivell mundial donada la magnitud de la xifra que va assolir amb els prop de 2,5 milions d’espectadors.

TheGrefg, que resideix a Andorra des del juliol de 2016, compta amb més de 16 milions de subscriptors a Youtube i dilluns va superar la xifra dels 6 milions de seguidors a la plataforma d’streaming d’Amazon.



Ell és un dels molts youtubers que s’han traslladat al Principat en els darrers anys per la fiscalitat atractiva que ofereix el país, un fet que li ha comportat força crítiques, sobretot a través de la xarxa social Twitter. Tot i això, les felicitacions per la fita aconseguida les superen.

