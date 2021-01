David Aguilar guanya el concurs de LEGO MASTERS

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:11

David Aguilar, més conegut com Hand Solo, i el seu company Sebastien van guanyar ahir el concurs LEGO MASTERS en la seva primera edició. D’aquesta manera, es consoliden com els millors constructors de Lego de França. Ambdós participants van guanyar un xec de 20.000 euros i una copa realitzada totalment amb peces de la marca. Tanmateix es permetrà als guanyadors exhibir la seva obra final a l’Hôpital Necker (hospital per nens malalts) durant nombrosos mesos. En David té registrada la marca Hand Solo a l’oficina de marques i patents de la Unió Europea amb la finalitat de crear projectes solidaris.