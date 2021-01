Cultura incrementa a 180.000 euros les subvencions per al 2021

Govern recupera l'ajut a la creació cinematogràfica que enguany rebrà una dotació màxima de 80.000 euros

Andorra la Vella

El ministeri de Cultura ha incrementat la dotació pressupostària per a les subvencions culturals del 2021 en 30.000 més respecte a l'any passat, fet que suposa un import total de 180.000 euros. La titular de la cartera, Sílvia Riva, ha especificat que els ajuts s'agruparan per modalitats, entre les quals figuren les arts escèniques i la música, les plàstiques i visuals, projectes de cultura popular, editorials, activitats literàries i promocions exteriors dels artistes andorrans, i que s'establiran uns criteris de valoració per al seu atorgament. La novetat és que entre les modalitats també es troben els projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats, una nova línia d'ajuts que té com a objectiu fomentar la creació d'iniciatives promocionades pels mitjans en llengua catalana per difondre la cultura en general o en particular l'andorrana.



Ajuts a la creació cinematogràfica

El Govern també ha recuperat la subvenció destinada a la creació cinematogràfica, després que l'any passat fos interromput a causa de la Covid. L'ajut s'atorgarà a un únic projecte que ha de ser un llargmetratge de ficció, documental o d'animació, i que comptarà amb una dotació pressupostària màxima de 80.000 euros.