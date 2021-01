Confinament total a Portugal per al proper mes

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:19

Redacció Andorra la Vella

El primer ministre de Portugal, António Costa, va anunciar ahir que el seu govern aplicarà un confinament total de com a mínim un mes, i no 15 dies com s’havia plantejat abans, per tal de frenar una tercera onada de la pandèmia al país, que està sent més dura que les anteriors. "Les mesures han de tenir un horitzó d'un mes", va indicar Costa a la premsa després d'una reunió a Lisboa per analitzar la situació epidemiològica a Portugal un cop passades les festes nadalenques. El primer ministre va assenyalar que "davant la fortíssima dinàmica de creixement" que viu la Covid a Portugal, "l'única manera" de frenar els contagis és un nou confinament similar al que es va aplicar en la primera onada. Les mesures concretes d'aquest confinament s'anunciaran avui després de la reunió del consell de ministres, tot i que ja s'ha avançat que es tancarà gran part del comerç i serveis, així com de la restauració, que només podrà fer serveis a domicili. Amb tot, aquesta vegada les escoles es mantindran obertes. Justament ahir Portugal va registrar la major xifra de morts en una dia, amb 155. A més, en la darrera setmana va superar la barrera dels 10.000 contagis diaris.