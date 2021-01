Condemnats a 6, 13 i 18 mesos de presó tres contrabandistes de tabac andorrà

Els implicats, de 24, 26 i 27 anys, van ser enxampats la setmana passada a Tolosa amb 558 cartrons valorats en 57.752 euros

Actualitzada 13/01/2021 a les 13:02

Redacció Andorra la Vella

Els tres contrabandistes de tabac andorrà enxampats la setmana passada en un peatge de prop de Tolosa han estat condemnats a 6, 13 i 18 mesos de presó pel tribunal correccional de la localitat francesa, segons publica el mitjà francès La Depeche. Al seu vehicle portaven un total de 558 cartrons de tabac procedent d'Andorra valorats en 57.752 euros. Els tres contrabandistes, de 24, 26 i 27 anys, són de la regió de París, i un d'ells, qui ho va organitzar tot, va viatjar uns dies abans al Principat. "Vaig descobrir que era fàcil transportar tabac des d'Andorra", va assegurar al judici. L'home no tenia punts al carnet i va avisar un amic perquè fes de conductor, mentre que el tercer conduia un segon vehicle per transportar el màxim de tabac possible. "No podien imaginar que passarien una nit detinguts per transportar cigarretes", va assegurar l'advocat. Ara continuaran detinguts uns mesos.