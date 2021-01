Concurs per promoure entre els alumnes la reflexió de poder assistir a l'escola

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:12

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Educació i el Consell General han organitzat un concurs destinat a tots els alumnes del país amb motiu del Dia Internacional de l'Educació amb l'objectiu de promoure la reflexió sobre el dret a ser educats i a poder assistir a l'escola. La iniciativa, Educació per a tothom, digues la teva, es difondrà per tots els sistemes i variarà en funció del curs de l'alumnat. Els infants de primera ensenyança poden presentar un dibuix, un rodolí o un text breu, depenent de si fan primer, segon o tercer cicle, al voltant de la pregunta “per què és important anar a l'escola?”, mentre que els de segona ensenyança que vulguin participar en el concurs hauran de presentar una fotografia que reivindiqui el dret a l'educació. El concurs per als més grans, els de Batxillerat i Formació Professional, consistirà a fer una piulada que sintetitzi per què és important l'educació.



Les propostes es poden presentar a cada centre escolar fins divendres i els representants de cada escola han de triar els finalistes per categoria i fer arribar els treballs al Centre de Documentació i Recursos abans del 20 de gener. Els guanyadors opten a endur-se lots de material escolar o tauletes digitals i es faran públics el dia 25, coincidint amb el Dia Internacional de l'Educació.