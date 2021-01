Càrrecs electes de DA i Liberals donen 43.000 euros als partits

Les donacions van dels 230 als 5.000 euros

Actualitzada 13/01/2021 a les 10:24

Redacció Andorra la Vella

Càrrecs electes de Demòcrates per Andorra i Liberals han fet donacions per un valor total de 43.000 euros als seus respectius partits. El BOPA publica avui les quantitats donades pels polítics, d'acord amb la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, que marca que s'han de posar en coneixement del Tribunal de Comptes totes les donacions rebudes en un termini màxim de vuit dies hàbils des del dia de l'aportació.



El total de donacions per a DA entre el juliol i el desembre del 2020 va ser de 21.150 euros, de les quals destaquen les aportacions de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, de 5.000 euros cada una. A més, David Astrié va realitzar dues aportacions de 1.500 euros i una de 2.000 euros, mentre que Miquel Canturri va fer cinc donacions de 230 euros.



Pel que fa a Liberals, l'import rebut dels seus càrrecs electes entre el febrer i el març de l'any passat ascendeix a 21.872,51 euros. Gerard Estrella (2.413 i 2.292 euros), Leticia Teixeira (2.389 i 2.269 euros), Èric Alguacil (1.567 i 1.518 euros) i David Cruz (1.518 i 1.567 euros) van realitzar dues aportacions cadascú. A més, destaquen les donacions de la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, de 3.885 euros, així com les dels conseller Guillem Forné (de 1.434 euros) i Josep Fusté (1.016 euros).