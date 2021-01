Canals referma la reputació mundial del sector de la neu

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:16

La ministra de Turisme, Verònica Canals, va afirmar ahir que la decisió d’obrir de forma parcial del domini esquiable de Vallnord - Pal Arinsal no afectarà la reputació mundial del sector de la neu al país. “El respecte del visitant el tenim pel que som i oferim, a més som conscients que en altres dominis potser tampoc podran activar el 100% de les seves pistes i instal·lacions”, va indicar.



En aquesta línia va destacar que Andorra ja disposa d’un posicionament atractiu, ja que “som una destinació top of mind, d’un bon destí i producte, malgrat que tenint en compte les circumstàncies hi hagi una mica menys de producte, crec que no deixarem de ser atractius”. La ministra també va posar en relleu que el producte Andorra es troba en una posició “molt potent, amb més de 300 quilòmetres d’esquí”. I va afegir que Grandvalira se situa en la catorzena posició en l’àmbit mundial d’estacions més visitades.



Tanmateix, la titular de la cartera turística va admetre que el sector turístic ha admès la situació en la qual es troba el món a causa de la pandèmia del coronavirus i han donat pràcticament per perduda mitja temporada, incloent-hi tot el mes de gener. D’aquesta manera, les aspiracions del sector turístic al país se centren a poder començar a rebre turistes i visitants de proximitat a partir del febrer.

Quant a la decisió de la resta de dominis esquiable, Canals va apuntar que ni Grandvalira ni Naturlandia encara no han pres cap mena d’acord en referència al percentatge d’obertura.