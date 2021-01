La voluntat del Govern és facilitar als productors l’obtenció de la certificació

Agricultura impulsarà nous ajuts per fomentar la producció ecològica La ministra amb el productor de mel Mathieu Garaud, guardonat recentment. SFG

Actualitzada 13/01/2021 a les 06:24

Redacció Andorra la Vella

El departament d’Agricultura està treballant en noves línies d’ajut als productors per tal de facilitar-los l’obtenció del segell de producció ecològica. La certificació, regulada en un reglament aprovat recentment per l’executiu, ha tingut molt bona acollida entre els productors del Principat, segons va indicar l’executiu, i “molts ja estudien” demanar-la. Ara la voluntat és acompanyar el sector agrari per tal de fer la conversió i assolir la certificació de producció ecològica, un “distintiu de país” que, en paraules de la ministra Sílvia Calvó, “ens permet posar en valor els nostres productes de proximitat, diversificar el sector i millorar-ne la qualitat”. El reglament vol donar cabuda a productes vinculats a l’horta, confitures i melmelades, vins, ous i mels, entre d’altres.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va reunir-se ahir amb un productor local de mel, Mathieu Garaud, fundador d’Autèntic Abelles i que està adherit a la marca de Productes Agraris i Artesans d’Andorra. Garaud acaba de rebre la medalla d’or al concurs internacional de mels CARI, que se celebra anualment a la localitat de Louvain-la-Neuve, a Bèlgica, i en el qual participen mels d’arreu d’Europa. En la darrera edició hi van participar més d’un centenar de productors i la mel d’Autèntic Abelles va rebre el distintiu per la seva varietat de mel d’alçada produïda aquest passat estiu a les arnes que té ubicades a la zona de l’Armiana de la parròquia de Canillo.



Autèntic Abelles té 150 arnes ubicades en diferents indrets del país. Durant la trobada amb la ministra, Garaud va explicar el procés d’elaboració dels seus productes artesans, destacant l’elevada qualitat de les seves mels per la ubicació de les arnes en diversos indrets del país on predomina l’entorn natural. Al seu torn, la titular d’Agricultura i Medi Ambient va exposar al productor els detalls de la normativa de producció ecològica.