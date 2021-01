Un diputat francès vol establir quotes europees per a la compra de tabac

Bruno Fuchs considera que s’hauria de buscar una fórmula equiparable per a Andorra

Actualitzada 12/01/2021 a les 06:11

Redacció Andorra la Vella

El diputat francès Bruno Fuchs, de Mouvement Démocrate et Démocrates Apparentées, ha proposat que l’Assemblea voti un projecte de llei, per determinar, sobre la creació d’una quota d’entrega de cigarretes corresponent al consum dels fumadors de cada país. I afegeix que per a Andorra, tenint en compte que no forma part de la Unió Europea, s’hauria d’inventar una fórmula equiparable. “La idea és molt simple, el tabac s’ha de fumar allà on es compri”, va apuntar. Segons Fuchs, el text pretén “donar vida” a un dels mecanismes previstos pel protocol internacional de l’OMS contra el contraban de tabac, que va entrar en vigor el 2018. Un protocol que França va ratificar el 2015, la Unió Europea el 2016 i que se suposa que s’hauria d’aplicar el 2023.



El diputat posava en relleu que mentre que a França un paquet de tabac val 10 euros, a Luxemburg se’n paguen cinc i a Bèlgica, sis. I exposava que primer intentarà convèncer que el sistema és absurd a França i després a Brussel·les, a través d’una xarxa de parlamentaris europeus sensibles als problemes de salut. “El mecanisme actual promou la competència deslleial i el contraban”, va destacar.



Fuchs també va indicar que li serà fàcil trobar “suport” entre la majoria a la qual pertany perquè Emmanuel Macron es va pronunciar a favor del protocol de l’OMS durant la campanya presidencial del 2017. A més, va exposar que un altre argument a favor de la seva proposta és que, amb les compres transfrontereres, “perdem entre 1.500 o 3.000 milions d’ingressos fiscals anualment”.