Pal Arinsal descarta l'obertura total i només destina Pal a l'alpí

Actualitzada 12/01/2021 a les 06:18

Redacció Andorra la Vella

Vallnord-Pal Arinsal renuncia a l’obertura generalitzada. Així ho van indicar ahir a través d’un comunicat en el qual exposaven la planificació per a la temporada actual i detallaven que l’estació mantindrà l’obertura parcial de les seves pistes fins al pic del Cubil durant tota la temporada per a la pràctica de l’esquí alpí. Per contra, la zona del coll de la Botella i Setúria (dins del sector de Pal), així com la totalitat del sector d’Arinsal, estaran oberts per a la pràctica d’esquí de muntanya, raquetes i altres pràctiques que no siguin l’esquí de muntanya. En aquest sentit, el director de l’estació, Josep Marticella, assegurava que “hem elaborat una estratègia que permeti una dinamització dels dos sectors. Hem decidit destinar Pal a l’esquí alpí tant pel que fa als quilòmetres de pistes com per assegurar el màxim de dies esquiables per les condicions meteorològiques”. D’altra banda, els practicants de les altres disciplines disposaran a Arinsal de més de 1.000 metres de desnivell de circuit.



Quant a la planificació, seguirà sent la mateixa. Entre setmana s’oferiran dos remuntadors –cintes del Planell i telecadira de la Serra II– que donen accés fins al Pla de la Cot i l’horari serà de 9 a 15 hores. Els caps de setmana l’estació tindrà disponibles els accessos fins al pic del Cubil amb un total de sis remuntadors: les cintes Pedres Blanques, el Planell i Pla de la Cot, i els telecadires de la Serra II i el Cubil, que suma un total del 70% de les pistes del sector de Pal. L’estació seguirà oferint un preu de 20 euros per dia.

Per a les altres disciplines, els sectors de Pal i Arinsal seguiran habilitats amb les mateixes condicions que fins ara, amb pistes i circuits oberts de 7 a 22 hores, pisters socorristes als dos sectors, accés provisional al telecadira de la Serra II i descomptes a l’estació, entre altres. El preu per dia serà de 12 euros en aquestes modalitats. A més, les activitats alternatives tindran un 50% de descompte per a tots els clients.

