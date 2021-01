Desaparegut un padrí per la zona de Santa Coloma

Actualitzada 12/01/2021 a les 20:52

⚠️ L’Antonio ha desaparegut avui, zona de Santa Coloma.



Ajuda’ns a trobar-lo‼️ pic.twitter.com/GYsfzvUEw8 — Policia Andorra (@andorra_policia) January 12, 2021

La policia ha anunciat aquesta tarda a través de les xarxes socials que estan buscant un home de 78 anys amb Alzheimer, Antonio Teixeira Pinto, que ha desaparegut per la zona de Santa Coloma. El cos de seguretat ha compartit la seva fotografia i ha demanat la col·laboració ciutadana per trobar-lo, i ha recordat que es disposa dels telèfons 110 o 872 000 per notificar qualsevol informació al respecte.El padrí, que vesteix una jaqueta negra i texans, ha desaparegut pels volts de les 14 hores quan ha sortit del domicili familiar, ubicat a Santa Coloma. La seva filla ha notificat a la policia que només porta dos mesos residint al Principat i que ha marxat sense avisar.