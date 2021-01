La UE decidirà si aprova la vacuna d'Oxford el 29 de gener

L'Agència Europea del Medicament convoca una reunió per valorar si avala el vaccí després de rebre la petició d'autorització

Confiem en la vacuna? Andorra forma part del projecte Covax que ha de distribuir la vacuna d'Oxford-AstraZeneca.

Actualitzada 12/01/2021 a les 12:55

Redacció Andorra la Vella

L'Agència Europea del Medicament decidirà si aprova la vacuna d'Oxford-AstraZeneca el proper 29 de gener. L'ens europeu ha convocat una reunió del comitè científic per valorar si avala el vaccí després de rebre la petició d'autorització de la universitat i la farmacèutica, tal i com ja va fer amb les de Pfizer i Moderna. Si el regulador del medicament de la Unió Europea dona llum verd a la vacuna d'Oxford, serà la tercera que es podrà distribuir al mercat europeu.



La UE va comprar anticipadament 300 milions de dosis de la vacuna d'Oxford, les quals es preveu que es reparteixin pel vell continent una vegada estigui aprovada. Amb tot, la previsió és que només una part arribarien entre gener i març i el gruix de les dosis es repartirien a partir de l'abril.



Cal recordar que Andorra també forma part del projecte Covax, que ha de distribuir el vaccí d'AstraZeneca-Oxford. Precisament ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar que "hem avançat una quantitat econòmica d’uns 240.000 euros per a l’arribada de suficients dosis per vacunar 26.000 persones del nostre país".



La vacuna de Moderna arriba a França i Espanya

D'altra banda, les primeres dosis del vaccí de Moderna, el segon en ser aprovat per l'Agència Europea del Medicament, ja han arribat als països veïns. França, que serà qui farà arribar la vacuna de Moderna a Andorra, hauria rebut més de 50.000 dosis ahir, mentre que la Moncloa ha confirmat avui que han arribat les primeres dosis a Espanya.