La Cambra prepara un estudi sobre la salut empresarial

Actualitzada 12/01/2021 a les 06:20

Redacció Andora la Vella

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra està preparant un monogràfic sobre la situació econòmica de les empreses davant la crisi de la Covid-19, amb la finalitat d’avaluar el grau d’afectació de la pandèmia en la salut econòmica i financera de les empreses. L’enquesta, de resposta tancada sobre qüestions emmarcades entre el juliol i el desembre del 2020, pregunta a les empreses sobre el nombre de persones ocupades, així com també la tendència prevista d’ocupació del personal. Així mateix, a l’estudi també es fa referència a altres elements com el nivell d’estocs de productes acabats o el ritme de comandes assolides en aquest període.



En termes anuals, la Cambra de Comerç també demana l’opinió sobre el nivell de preocupació que generen aspectes com la manca de clients i la caiguda de facturació, les tensions de tresoreria i les dificultats de finançament, l’increment de la morositat o la supervivència del negoci. En aquest sentit, l’estudi s’emmarca en les enquestes d’opinió semestral que realitza la Cambra per fer un seguiment actualitzat de la situació econòmica del país i elaborar el corresponent informe econòmic anual.