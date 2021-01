Defunció d'una dona amb Covid i vuit ingressos més a l'hospital

La difunta estava al centre hospitalari on augmenten a 31 els malalts amb el virus

Actualitzada 12/01/2021 a les 18:33

Redacció Andorra la Vella

La Covid ha provocat una nova víctima amb la defunció d'una dona que estava ingressada al centre hospitalari el que eleva a 87 els òbits des de l'inici de la pandèmia, segons ha informat el Govern aquesta tarda. Aquest traspàs deixa 34 morts de la segona onada al país.



La pressió sanitària augmenta notablement avui perquè hi ha vuit nous ingressos en les últimes hores a l'hospital que arriba a 31 afectats. El nombre de pacients s'incrementa a l'UCI amb un nou hospitalitzat que deixa sis contagiats a la unitat i tres d'ells, com ahir, amb ventilació mecànica. La majoria d'ingressos s'han produït a planta amb 7 malalts més que se sumen als 18 que hi havia dilluns a la tarda. Salut especifica que entre els 25 afectats de planta hi ha 3 usuaris de Salita i 6 de la clínica Sant Vicenç afectats pels brots que s'han produït als dos centres.



La situació a la planta per a malalts amb coronavirus a El Cedre augmenta amb un ingrés respecte els 22 que hi havia ahir pel trasllat d'un padrí de la clínica Sant Vicenç d'Enclar, d'on provenen 11 dels pacients. La mateixa quantitat són avis de Salita i hi ha un usuari de la residència Albó.



L'actualització sanitària situa el total de contagiats en 8.745 persones amb 63 positius notificats des d'ahir. El total de pacients amb el virus actiu són 692, 26 més dels que hi havia dilluns.

#3 Jp

(12/01/21 18:21)



#2 Això no acaba aquest any

(12/01/21 18:14)



#1 carmen sanchez

(12/01/21 18:04)