L'escola francesa treballa les propostes pel parc infantil al Camp del Perot

L'escola andorrana presentarà les seves idees la setmana que ve

Actualitzada 12/01/2021 a les 14:00

Redacció Andorra la Vella

Els alumnes de CE2, CM1 i CM2 de l’escola francesa han reunit avui per treballar i recollir les seves propostes del procés participatiu per definir el parc del Camp de Perot. L'objectiu del comú amb aquest procés és que hi participi tothom, especialment aquells que més utilitzaran les instal·lacions, com són infants de fins a 12 anys, per tal de crear un parc planificat i dissenyat pels ciutadans. La setmana que ve serà el torn de l'escola andorrana.



El procés participatiu es dividirà en tres fases. La primera copsarà les preferències dels participants i inclourà sessions de treball participatives amb ciutadans i ciutadanes, així com trobades amb els alumnes de primària. La segona té com a finalitat construir propostes integrades d'un parc infantil a partir de les preferències emeses en la fase anterior. Finalment, en la tercera s'obrirà un procés de selecció, sempre i quan a la segona surti més d'una proposta.



El mes de febrer es donarà el procés per tancat i es preveu que les obres estiguin enllestides de cara a la primavera del 2021.