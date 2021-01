La ministra Sílvia Calvó i el director del departament d’Agricultura, Josep M. Casals, han rebut avui Mathieu Garaud, productor local de mels

Calvó, Casal i Garaud El director del departament d'Agricultura, Josep M. Casals, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó i el productor local de mel Mathieu Garaud SFGA

El Govern està treballant en el desenvolupament de noves línies d'ajuts al sector primari per a poder obtenir la certificació de producció ecològica que forma part del reglament que l'exeuctiu va aprovar recentment per certificar productes vinculats a l’horta, confitures i melmelades, vins, ous i mels, entre d’altres. En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director del departament d’Agricultura, Josep M. Casals, ha rebut avui Mathieu Garaud, fundador d'Autèntic Abelles, productor local de mels adherit a la marca de Productes Agraris i Artesans d’Andorra. Durant la trobada Garaud ha explicat el procés d’elaboració dels seus productes artesans i l’elevada qualitat de les seves mels per la ubicació de les arnes en diversos indrets del país en la que predomina l’entorn natural.



Autèntic Abelles produeix diverses varietats de mels a través de les més de 150 arnes que té ubicades en diferents indrets del país i recentment ha estat guardonat amb la medalla d'or al concurs internacional de mels CARI, que té lloc cada any a la ciutat de Louvain-la-Neuve a Bèlgica i al qual hi concorren mels d’arreu d’Europa i on hi van participar més d’un centenar de productors procedents de diversos països europeus.