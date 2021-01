FEDA destina 5.000 euros a la repoblació de truites als llacs

L'elèctrica ha signat un conveni amb la Federació de Caça i Pesca que aportarà els mitjans per distribuir els peixos

Actualitzada 12/01/2021 a les 13:51

Redacció Andorra la Vella

FEDA ha signat un conveni amb la Federació de Caça i Pesca que rebrà 5.000 euros destinats a repoblar de truites els llacs del país. L'empresa elèctrica remarca que l'acord de col·laboració té l'objectiu de "garantir el bon equilibri de la biodiversitat als rius i llacs del país".



La Federació de Caça i Pesca serà l'encarregada de posar els mitjans humans i materials per a la repoblació de truites fario que des de FEDA es destaca que és una acció per "contribuir a la restauració i millora dels biòtops i de les poblacions de fauna aquàtica i terrestre d’aquests entorns".



El director general de FEDA, Albert Moles, i el president de la Federació, Josep Maria Cabanes, han signat el conveni que la companyia precisa que respon al "compromís de donar suport al manteniment de la biodiversitat dels llacs i rius". I recorda que els recursos hídrics del país són la principal font d’energia elèctrica nacional i que els estanys de Cabana Sorda, Juclà, vall del Riu i l'Illa acumulen aigua per poder augmentar la producció hidràulica durant l’hivern, conduint-la pels canals de Ransol i Ràmio fins al llac d’Engolasters.