El PS reclama participar en les reunions sobre els Serradells i el telefèric de Carroi

L'oposició de la capital demana una relació més fluida i transparent amb la majoria de Marsol

Els consellers del PS en una sessió de comú Els consellers del PS en una sessió de comú PS

Actualitzada 12/01/2021 a les 16:33

Redacció Andorra la Vella

Els consellers socialdemòcrates d'Andorra la Vella demanen al comú poder participar en les reunions que es facin sobre la reconstrucció dels Serradells i sobre el telefèric del pic de Carroi. Els integrants de l'oposició afirmen que prenen part en les trobades no s'haurien d'assabentar per la premsa de novetats com que la Batllia hagi autoritzat iniciar la reforma del complex esportiu ni haver de plantejar preguntes per disposar d'informació sobre els dos projectes que treballa la corporació de Conxita Marsol.



El conseller Sergi González reclama una relació "més fluida i transparent" amb la majoria comunal perquè assegura que seria "millor per a tots" i que la voluntat és fer propostes positives. González destaca que Marsol es va comprometre a convocar l'oposició a una reunió per parlar sobre el giny de Carroi i que no han estat citats a cap trobada i han sabut per la premsa que el punt de sortida del tele`feric seria l'aparcament dels Pouets.

