El PS proposa que les sancions dels e-sports financin la Unitat de Conductes Addictives del SAAS

És una de les esmenes que ha presentat al Projecte de llei d’esports electrònics

El grup socialdemòcrata proposa que les sancions que es deriven del Projecte de llei d'esports electrònics vagin íntegrament destinades a finançar la Unitat de Conductes Addictives (UAC) del SAAS. El PS ha presentat tres esmenes, i el conseller general, Roger Padreny, ha explicat que "considerem que és important que hi hagi sancions finalistes i així es pugui millorar la qualitat de les cures per tractar les conductes addictives al país". Segons el projecte de llei, les sancions van dels 10.000 als 120.000 euros en funció de si són qualificades com a lleus, greus o molt greus.



Des del PS també es proposa modificar l'articulat perquè no es pugui ser jugador professional fins els 16 anys i no pas fins als 15 com diu el projecte de llei, i també afegir un representant d'Andorra Telecom i un del Consell Regulador Andorrà del Joc. Des del grup socialdemòcrata han assegurat que l'acceptació de les esmenes no té per què condicionar el vot final al projecte de llei, i també s'han mostrat oberts a seguir parlant sobre els possibles canvis que s'hauria de fer a la legislació (Llei d'immigració o Codi de relacions laborals) per atraure inversió forana al país en matèria d'E-sports.



Paral·lelament els dirigents socialdemòcrates han anunciat que presentaran vuit esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei dels serveis de confiança electrònica. En aquest sentit, Miró ha explicat que, dins de l'exposició de motius, proposen suprimir el paràgraf que fa referència al fet que la tecnologia blockchain suposa una oportunitat per fer transaccions electròniques sense intermediaris tradicionals, ja que al seu parer encara no hi ha una regulació establerta al Principat "i des del Consell General no veiem com podem incitar les transaccions financeres sense passar per les autoritzacions pertinents".