Benazet excusa el retard del vaccí per raons “alienes a nosaltres”

Actualitzada 12/01/2021 a les 05:53

EL PS PREGUNTA AL GOVERN PELS CONTRACTES I LES COMANDES DE LES VACUNES DE LA COVID

El Partit Socialdemòcrata va presentar ahir una demanda d’informació perquè el Govern li faciliti els convenis, contractes i tota aquella informació relacionada amb comandes de vacunes contra la Covid-19 que s’han fet amb les farmacèutiques i amb institucions internacionals, com és el cas de la Unió Europea. Així mateix, des de la formació socialdemòcrata es va reclamar conèixer més detalls de projectes com per exemple el Covax, del qual Andorra forma part, per poder obtenir vacunes contra el coronavirus.



La petició al Consell General la va tramitar la consellera general Susanna Vela, al·legant que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “no ens va explicar tots els problemes que podien sorgir amb el subministrament de la vacuna” de Pfizer. Així mateix, la dirigent socialdemòcrata vol saber si el fàrmac no pot arribar a Andorra perquè “la mateixa farmacèutica no autoritza que els seus productes siguin exportats d’un país a un altre diferent del qual s’hagin venut”.



Per tot plegat, la consellera del PS va remarcar que la ciutadania té dret a saber quin és el calendari de vacunació previst pel Govern, i va anunciar que demanaran la compareixença del ministre Martínez Benazet amb caràcter d’urgència davant la comissió de Sanitat, que es reuneix amb periodicitat quinzenal.UNES DE LA COVID

El retard en l’arribada de les vacunes al Principat es deu “a causes alienes a Andorra”, segons va afirmar ahir en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. En aquest sentit, va adduir “traves administratives” entre Espanya i Pfizer per justificar el bloqueig de les 2.000 dosis reservades a Madrid que haurien d’haver arribat al Principat abans del 2020, tal com va vaticinar el cap de Govern, Xavier Espot, el 22 de desembre passat. Així doncs, sobre la data final d’arribada de les vacunes, Benazet va mostrar-se prudent no posant les mans al foc. “Espero que en els propers dies puguin arribar però no vull avançar res després de l’ensurt de la setmana passada”, va expressar.En aquest sentit, el titular de Salut va asseverar que el conveni del 20 de novembre passat que van signar els estats membres de la Unió Europea amb diverses indústries farmacèutiques, com ara Moderna i Pfizer, preveia –en el seu article 1.6.2 tal com va especificar Benazet– que països membres poguessin administrar vacunes a països tercers. D’aquesta manera, aquesta és la clàusula a la qual s’agafa el ministre per emparar-se en l’acord amb el govern espanyol “que em van autoritzar a fer explícit”. “El govern espanyol ha fet la seva feina i manté el seu compromís. Jo avui [ahir] he enviat una carta a Pfizer per aclarir i accelerar qualsevol trava”, va afegir. A més, el ministre va explicar que la setmana passada va signar diversos documents de confidencialitat requerits per la farmacèutica Pfizer que li impedeixen revelar el cost de la vacuna. De totes maneres, Benazet va garantir que “les paguem a Espanya al mateix cost que qualsevol membre de la Unió Europea, sense que hi hagi cap intermediari pel mig”.Paral·lelament, el titular de Salut va explicar que “mantenim obertes diverses negociacions” amb relació al vaccí. A banda de la vacuna de Moderna que haurà de proveir França, Benazet va recordar que Andorra forma part del projecte Covax per rebre la vacuna d’Oxford/Astrazeneca. “Hem avançat una quantitat econòmica d’uns 240.000 euros per a l’arribada de suficients dosis per vacunar 26.000 persones del nostre país”, va declarar.Per últim, va assegurar que el percentatge d’adhesió als centres sociosanitaris ja supera el 80%. Igualment, va comentar que demà el doctor Antoni Trilla realitzarà una xerrada informativa entre els professionals sanitaris.