El sector de Pal mantindrà operatives les instal·lacions fins al pic del Cubil tot l'hivern

Esquiadors aquest cap de setmana a Pal Esquiadors aquest cap de setmana a Pal Vallnord

Actualitzada 11/01/2021 a les 17:10

Redacció Andorra la Vella

Vallnord-Pal Arinsal ha anunciat avui que obrirà el sector d'Arinsal i la zona del coll de la Botella i Setúria per fer esquí de muntanya, raquetes i altres activitats però no per a esquí alpí ja que els remuntadors no estaran operatius. L'estació massanenca ha informat que Pal tindrà en funcionament les instal·lacions fins al pic del Cubil per a la pràctica d'esquí alpí tota la temporada, segons la planificació prevista de moment pendents de l'evolució de la pandèmia i de les restriccions de mobilitat als països veïns.



Pal tindrà oberts dos remuntadors entre setmana, la cinta del Planell i el telecadira de la Serra II per accedir fins al Pla de la Cot, amb un horari de 9 a 15 hores, i el cap de setmana hi haurà operatius sis remuntadors per poder arribar fins al Cubil. L'estació recalca que es pot gaudir del 70% de les pistes del sector de Pal.



El domini massanenc destaca que manté el preu reduït del forfet de dia per a esquí alpí de 20 euros, 12 per a esquí de muntanya i un 50% de rebaixa de preu en totes les activitats.





#1 Jordi

(11/01/21 17:00)