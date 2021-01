Dos ferits en topar un cotxe contra un camió d'escombraries

L'accident es va produir a Valira Nova poc abans de la mitjanit

Actualitzada 11/01/2021 a les 09:39

Redacció Andorra la Vella

Un home de 54 anys i una dona de 63 anys van resultar ferits en encastar-se el vehicle on circulaven contra un camió d'escombraries anit a la General 2, a la zona de Valira Nova d'Encamp. El conductor va quedar ingressat a planta amb una fractura de turmell i la passatgera està pendent d'ingressar a planta per una fractura de tíbia i una altra lumbar, i cap dels dos es troba greu segons han informat des de l'hospital aquest matí.



El sinistre va tenir lloc a les 23.35 hores de diumenge quan un turisme Toyota Corolla que circulava en direcció Escaldes va topar contra un camió Mercedes-Benz Arocs de recollida de la brossa que estava estacionat, segons ha informat la policia. En les tasques d'emergència van intervenir dues dotacions de bombers dels parc de Canillo, una ambulància del SUM i el cap de guàrdia de bombers, que ha detallat que no va ser necessari excarcerar els ocupants del cotxe. Els bombers van fer tasques de neteja de la calçada per retirar els líquids que van perdre els dos vehicles, ambdós amb matrícula del Principat.