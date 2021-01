SDP reclama transparència al Govern sobre el cost de la campanya de vacunació

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

La formació que lidera Jaume Bartumeu va emetre ahir un comunicat en el qual va reclamar més transparència al Govern sobre el cost de la campanya de vacunació. “El govern no ha fet públics els elements d’informació indispensables per donar confiança i per demostrar transparència en la gestió”, van manifestar des de Progressistes-SDP. Així mateix, el partit va assenyalar que fins a data d’avui “només s’ha constatat una comunicació caòtica de l’executiu sobre la data d’arribada de les vacunes”, raó per la qual van advocar per “una vacunació voluntària” que sigui “el més massiva i generalitzada possible” per tal de “sortir d’aquesta crisi sanitària”. De la mateixa forma, l’escrit va sostenir que l’executiu “tampoc ha fet saber quina vacuna o vacunes ha adquirit, ni el nom dels laboratoris subministradors. No hi ha cap mena d’informació concreta que permeti conèixer si les vacunes seran facilitades per intermediació dels governs”.