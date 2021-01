Practicants de 'skimo' fan cas omís dels avisos de perill d'allaus

L’estació tanca els accessos d’Arinsal i denuncia que “no es respecten les indicacions”

Actualitzada 11/01/2021 a les 05:43

Redacció Andorra la Vella

Vallnord-Pal Arinsal va difondre ahir un vídeo a través de les seves xarxes socials en el qual el responsable de pisters del sector d'Arinsal, Oscar Vicente, va denunciar que practicants de skimo “van fer cas omís” de les indicacions de l’estació davant el perill d’allaus, situat en el risc tres. És per aquest motiu que l’estació massanenca va decretar ahir el tancament dels accessos del sector d’Arinsal als circuits d'esquí de muntanya i, segons van assenyalar des del domini esquiable, els pisters van encarregar-se d’avisar els practicants després que es constatessin algunes allaus “a la part alta”.



“L’accés està tancat amb les seves xarxes i els seus rètols. Hem informat a tots els que hem vist però la gent hi continua pujant. Diuen que per a ells no hi ha perill a marrades però han estat informats que sí que hi ha perills perquè de fet baixen allaus en algunes corbes”, va exclamar el responsable de pisters del sector d'Arinsal.



Els accidents per allau

Tot i no ser el risc més freqüent, les allaus són el fenomen que més víctimes mortals ha causat a Andorra. Des de l’any 1971 s’han registrat més de 40 allaus que han causat talls a les carreteres, danys materials, nombrosos ferits i 18 víctimes mortals, la majoria quan practicaven esports de muntanya. Segons va apuntar en un article al Diari Aina Margalef, del Cenma, la majoria d’allaus que causen accidents als practicants d’esports de muntanya són de mida petita o mitjana, segons els estàndards de l’EAWS (European Avalanche Warning Services), a diferència de les allaus que afecten infraestructures, que acostumen a ser més grans; i a més en la majoria de casos estan provocades per la persona o grup de persones accidentades. Per tot plegat, Margalef va recomanar consultar amb regularitat el Butlletí de perill d’allaus, que a Andorra emet diàriament a través del Servei Meteorològic Nacional.

#2 Dolents

(11/01/21 07:13)



#1 Les pistes, el temps contat.

(11/01/21 06:36)