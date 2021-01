MoraBanc, la Cambra de Comerç i la consultora Iniced han posat en marxa una nova enquesta per mesurar el nivell de digitalització del teixit empresarial del país

Actualitzada 11/01/2021 a les 13:08

Redacció Andorra la Vella

Morabanc, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i la consultoria especialitzada en transformació digital Iniced han posat en marxa la segona edició de l’estudi sobre la maduresa digital de les empreses a Andorra, que té com a objectiu mesurar el nivell de digitalització del teixit empresarial del país. L’informe s’elabora amb enquestes a responsables de més de 400 empreses, formades per 10 o més treballadors, i consta de preguntes relacionades amb indicadors clau en la transformació digital i que s'agrupen en quatre grans àmbits: visió, organització i lideratge, persones, clients i negoci digital. Les respostes permeten establir l'índex de maduresa digital, que serveix de referència per calibrar el ritme al qual el col·lectiu empresarial del país s’adapta als nous temps, així com tenir una visió sobre com evoluciona i comparar les dades amb els resultats de la darrera edició. En el primer informe, les empreses van obtenir un 2,8 sobre 10 mentre que el 81% assegurava que es trobava en un estadi bàsic de maduresa digital.



El qüestionari es començarà a enviar a les empreses en els propers dies i inclourà preguntes referents sobre els efectes de la pandèmia a la digitalització de les empreses.