La mare del 'segrest' a Mont-roig diu que el pare va amenaçar de matar els fills

La parella sol·licita al Jutjat de Violència sobre la Dona una ordre internacional de cerca i captura

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:11

Redacció Andorra la Vella

La mare dels quatre infants que van ser presumptament segrestats pel seu pare insisteix que té por per la integritat dels seus fills i assegura que l’home la va amenaçar de matar un dels menors cada dia. L’home suposadament va deixar abandonada la seva parella en una benzinera i va arribar a Andorra amb els menors, on la policia el va interrogar i va acotar els fets a una discussió de tipus familiar. El succés es va conèixer dijous passat, quan l'home, que estava en recerca i captura, va ser localitzat en un hostal d'Andorra la Vella per part de la Policia, que va informar del parador els Mossos d'Esquadra, però no el va detenir ni va tutelar els menors. Es va considerar que estaven bé i que no hi havia indicis que poguessin haver patit maltractaments, per la qual cosa l'home està en llibertat i no té restringits els moviments.



El Jutjat de Violència sobre la Dona de Reus va enviar divendres passat una providència al Jutjat Degà de la Seu d'Urgell perquè notifiqués a un ciutadà italià de 36 anys i establert a Mont-roig que es personi el dia 14 a la capital del Baix Camp per declarar sobre el presumpte segrest parental dels seus quatre fills el passat 2 de gener. Però cal tenir en compte que, com que Andorra no forma part de l’espai Schengen, i el pare segueix aquí, l'ordre de cerca emesa no té efectes. I si es vol detenir el pare, s'haurà d'emetre una comissió rogatòria, tret que ell decideixi anar a Reus per declarar dijous vinent.



De fet, tècnicament poden estar a Andorra fins a tres mesos en qualitat de turistes. Amb tot, segons informa el Diari de Tarragona, l'informe de la Unitat Central de segrestos i Extorsions de Mossos apunta greus amenaces cap als menors, ja que l'acusat té un historial delictiu internacional i el contingut d'algunes trucades telefòniques donen peu al fet que la integritat física dels petits no estaria totalment garantida sota la seva tutela. De fet, la dona, de nacionalitat italiana, denunciava el 2 de gener un presumpte delicte de maltractaments i amenaces de la seva parella, també italiana, i la fugida d'aquest amb els seus quatre fills, d'edats compreses des de 3 mesos a 4 anys. L'acusat conduïa una furgoneta Ford Trànsit de lloguer i el seu parador era desconegut en aquells moments. Segons el mateix diari català, la investigació va començar per buscar el pare i els menors als llocs més propers, com la casa de lloguer que tenen a Mont-roig, però estaven al Principat.



La mare va intentar entrar a Andorra divendres passat per denunciar a la Batllia a la seva parella. No va poder travessar la frontera, ja que la policia no li ho va permetre, segons el rotatiu tarragoní. Davant d'aquesta postura, la mare també ha sol·licitat al Jutjat de Violència sobre la Dona de Reus que dicti una ordre internacional de cerca i captura per a la seva parella.