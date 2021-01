La Fundació Crèdit Andorrà inicia nova temporada d'activitats per a gent gran

Actualitzada 11/01/2021 a les 13:22

La Fundació Crèdit Andorrà inicia el 18 de gener una nova temporada d'activitats i formació destinades a majors de 60 anys a través de l'Aula Virtual de L'espai, que es va posar en marxa a causa de la pandèmia. El nou programa inclou cursos i tallers preventius enfocats al treball de les noves tecnologies, l’alimentació saludable, la història d’Andorra o els primers auxilis. Una de les grans novetats de la temporada serà la visita a la nova exposició del Museu Carmen Thyssen Andorra, que es farà de manera presencial i seguint totes les mesures sanitàries pertinents.La primera formació serà el taller de telèfon mòbil, que es farà els dilluns i dimecres des del 18 de generfins al 24 de març, amb l'objectiu que els participants aprenguin a fer servir eines com WhatsApp, el correu, Internet, o Google Maps i s’aprendrà a descarregar joc, entre altres. Així mateix, hi haurà tallers sobre estimulació de la memòria mitjançant la informàtica, vídeo digital, eines telemàtiques i d'altres preventius sobre salut com la relació de l'alimentació i la Covid, caigudes accidentals, com cuidar al cuidador, Aliments energètics, iniciació als primers auxilis i un taller sobre urgències mèdiques.Les persones interessades en participar en formacions i taller han de tenir en compte el dia i l’hora de cada activitat i connectar-s’hi a través de la plataforma de formació virtual de L’espai, a l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad