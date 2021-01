Notificats 29 positius i un padrí menys ingressat a El Cedre

El ministeri destaca que el rebrot previst "és contingut" i que l'UCI s'estabilitza amb 5 pacients

Hospital L'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fernando Galindo

Actualitzada 11/01/2021 a les 19:10

Redacció Andorra la Vella

Salut ha notificat avui 29 nous positius per Covid que mostren "un rebrot contingut" en la comunitat que no és comparable al de novembre quan es va escalar durant tres dies per sobre del centenar de casos, segons ha recalcat Joan Martínez Benazet. El ministre ha informat que la mitjana dels últims tres dies són 64,3 contagis i la dels últims cinc és de 66,8 i això indica "certa estabilitat" del repunt de la segona part de la segona onada o de la tercera, com es vulgui dir, "que era previsible i pel qual tots estàvem preocupats" i que només s'ha vist augmentat pel brot de la clínica Sant Vicenç d'Enclar.



El total de persones que han estat afectades pel SARS-CoV-2 queda avui en 8.862, amb 666 malalts actius, 177 menys que ahir que eleven el global de recuperacions a 7.930. Les defuncions provocades per la pandèmia ascendeixen amb les dues del cap de setmana a 86, amb 33 en la segona onada. La taxa de reproducció augmenta avui a 1,36 i el ministre preveu una disminució del'índex per a dimecres que tornaria a situar-se al voltant d'1,15.



L'estabilitat en la incidència es reflecteix en l'ocupació hospitalària que continua com ahir amb 23 persones ingressades per Covid, de les quals cinc estan a l'UCI i tres d'elles necessiten ventilació mecànica. Martínez Benazet ha recordat que un dels pacients intubats es manté així des del novembre.



El ministre ha remarcat que la situació més preocupant és la dels centres sociosanitaris que manté 22 contagiats a la planta de coronavirus habilitada a El Cedre, un menys que ahir per l'alta d'un resident de Salita que ha tornat al centre escaldenc. Onze dels afectats a El Cedre són padrins traslladats des de Salita, una desena provenen de Sant Vicenç d'Enclar i un és un usuari de la residència Albó. Una altre dels sis positius registrats en aquest centre està ingressat a l'hospital i els altres aïllats a la mateixa residència.