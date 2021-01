Molts inversors veuen en el totxo un refugi per als estalvis amb els actuals tipus d’interès

L'habitatge de luxe atrau els inversors dels països veïns Una de les torres de luxe que s'està construint a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Fernando Galindo

Actualitzada 11/01/2021 a les 05:47

Eduard Piera Andorra la Vella

El mercat de l’habitatge en propietat està travessant un bon moment tot i la pandèmia. Andorra ha vist com en el darrer any molts inversors estrangers han apostat pel país per tal de comprar immobles i dipositar-hi els seus estalvis. Dit d’una altra manera, en contraposició amb els baixos interessos que està oferint la banca, moltes persones han fet una aposta ferma pel totxo com a refugi per als seus estalvis.



El que sí que va canviar, lleugerament, durant la passada anualitat és l’origen de l’inversor. “La pandèmia i la dificultat per tal de poder-se moure han fet que la majoria de les transaccions que s’han fet siguin amb clients de proximitat: catalans, espanyols i francesos”, va explicar el president de l’AGIA, Jordi Galobardas. Una situació que també va confirmar la team assistant i sales manager de Lucas Fox, Cristina Alves, que va explicar que “és cert que hi ha hagut un augment important de la demanda, especialment en immobles de luxe. Les persones volen invertir en béns com l’habitatge”. A més a més, Alves va exposar que s’estava produint un canvi de tendència pel que fa als inversors, tal com havia apuntat Galobardas, i va dir que “majoritàriament són compradors que venen provinents d’Espanya o França; tot i que també n’hi ha una part important tant de britànics com d’holandesos. Els que han anat a la baixa són els provinents de Rússia”.



No obstant això, la pujada no va ser tan important com semblava que seria quan va començar el 2020, ja que, segons Galobardas, “la pandèmia ha endarrerit moltes operacions d’inversors que amb les primeres restriccions van decidir esperar abans de comprar”. “Un cop passi la pandèmia, estic segur que tornarem al creixement que semblava que s’estava produint”, va comentar el president de l’AGIA.



Un altre dels handicaps que posa de manifest el límit del creixement és la quantitat d’immobles dels quals es disposa. En aquest sentit, Galobradas va manifestar que “hem de pensar que el mercat és limitat perquè no hi ha molt de producte i està força cotitzat”. Els inversors acostumen a apostar per zones properes a les pistes d’esquí.



Pel que fa al lloguer, aquest també va veure un increment en el darrer any. Així, Alves va indicar que “també hi ha un mercat important de persones que busquen un immoble per viure-hi, i aquests normalment cerquen pisos o xalets que es trobin a les valls centrals”. Finalment, Galobardas també va lamentar el poc producte de lloguer que hi ha, especialment en alt standing, i va dir que “hi ha clients que ens demanen per llogar immobles que estan a la venda, perquè hi ha poca oferta al respecte”.